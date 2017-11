Kickstarter lança plataforma de subscrição de artistas

O Kickstarter lançou uma nova plataforma assente num modelo de subscrição de conteúdos de artistas.

O Drip permite apoiar artistas e criativos de forma contínua – e não apenas através de um investimento único num projeto.

Drip é a nova plataforma de financiamento lançada pelo Kickstarter que tem por base um modelo de subscrição de conteúdos de artistas e outros criativos. Neste modelo, o foco passa de um investimento único num projeto – típico do Kickstarter – para um apoio em contínuo de artistas.

Um dos pontos diferenciadores da plataforma é uma abordagem “membership”, que permite a cada artista definir um período (30 dias, por exemplo) durante o qual quem investir torna-se “membro fundador” e tem acesso a ofertas e status especiais.

Outro dos destaques é o facto de o Drip facilitar a transferência de conteúdos e subscritores destes artistas para plataformas de crowdfunding concorrentes, se assim o desejarem. E o facto de promover uma experiência fluída de investimento dentro do seu “ecossistema”: os 13,7 milhões de utilizadores do Kickstarter, podem apoiar diretamente os artistas do Drip, sem ter de criar uma nova conta.

Para lançar um “Drip”, os artistas só têm de descrever o que fazem e o que podem oferecer aos subscritores: acesso ao seu trabalho, últimos lançamentos, experiências na vida real ou acesso a cenas de bastidores e updates sobre os trabalhos que estão a desenvolver.

A nova plataforma representa uma nova fonte de receitas para o Kickstarter, numa altura em que o crescimento das suas receitas estagnou. O modelo de negócio do Drip assenta na cobrança de uma comissão de 5% no valor das subscrições e uma comissão extra no processamento de pagamentos com cartão de crédito.

Empresas como o Patreon popularizaram este modelo de crowdfunding baseado na subscrição entre a comunidade de vloggers e podcasters. Estima-se que esta plataforma vai gerar este ano 150 milhões de dólares em receitas para artistas.