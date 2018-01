Apple entra na ‘batalha’ do comércio conversacional?

A Apple está a integrar messaging e serviços financeiros, permitindo às marcas uma comunicação direta com os clientes e a venda de produtos.

Com isto, pode vir a fazer do iMessage uma plataforma incontornável no dia-a-dia.

A Apple vai lançar o Business Chat, um serviço que permite aos utilizadores do iPhone comunicar diretamente com empresas, através do iMessage, e fazer pagamentos, através do Apple Pay. O novo serviço vem completar o Apple Pay Cash, a solução de transferências peer-to-peer da empresa.

Ao reforçar o valor de utilidade do seu serviço de messaging, a Apple pode vir a fazer desta uma plataforma incontornável no dia-a-dia. À medida que mais empresas se juntam ao Business Chat, o iMessage vai expandir o seu leque de possibilidades: desde marcar uma consulta médica, a comprar produtos, reservar viagens…

A abertura do iMessage aos programadores foi também uma jogada estratégica neste sentido, permitindo facilmente aceder a diferentes aplicações com uma experiência mais fluída.

A Apple é brilhante na forma como potencia o poder do seu ecossistema e tem a vantagem de ter uma vasta base de utilizadores do iMessage (quase mil milhões de utilizadores todos os dias). Além disso, o iMessage é uma app nativa do iPhone, iPad e Mac e é a aplicação mais usada pelos seus utilizadores.

Tudo isto pode ajudar a Apple a solidificar a sua posição em relação a outras apps de messaging que estão a seguir um caminho semelhante, como o WhatsApp e o Facebook Messenger.

Os serviços de messaging das tecnológicas estão a conquistar cada vez mais terreno no tempo de utilização do smartphone e a tornar-se pontos centrais de interação. Utilizá-los como um canal de comunicação com os clientes e para a venda de produtos é, por isso, mais importante do que nunca para as empresas.

Quer tornar a sua empresa mais conversacional? Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: