Amazon, Berkshire e JP Morgan aliam-se na saúde

A Amazon, a Berkshire Hathaway e o banco JP Morgan Chase anunciaram a criação de uma nova empresa para fornecer serviços de saúde aos seus colaboradores.

Esta pode ser uma potencial ameaça a vários players do setor.

A Amazon começou, finalmente, a levantar a ponta do véu sobre os seus planos para o setor do saúde: criou uma joint venture com a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e o banco JP Morgan Chase para a criação de uma nova empresa com o objetivo de reduzir os custos ligados aos cuidados de saúde para os colaboradores das três empresas.

Esta nova empresa está focada em apoiar-se na tecnologia para criar seguros de saúde simples, claros, transparentes e de elevada qualidade, a um baixo custo para os 500 mil colaboradores das três empresas.

Para Warren Buffet, “os custos inflacionados com a saúde agem como um verme faminto sobre a economia americana. A nossa empresa ainda não tem uma resposta para este problema, mas não nos conformamos com o inaceitável”.

A aliança destas empresas é um sinal que mostra como as empresas estão frustradas com a falta de soluções dos sistemas de saúde e com o aumento dos custos com cuidados de saúde.

O anúncio desta parceria provocou de imediato uma descida da cotação das ações das empresas de seguros e das principais empresas de cuidados de saúde.

A nova empresa não tem fins lucrativos e o seu modelo pode tornar-se uma ameaça para as seguradoras, prestadores de serviços e outros intermediários de cuidados de saúde.

