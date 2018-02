Spinal surgery is now faster and safer with robotic assistance.

A inovação acontece todos os dias... como os pequenos almoços! E se o primeiro objeto conectado foi uma torradeira (1989), então porque não distribuir torradas de inovação?"Tomorrow's News, Every Morning" é o mote do SuperToast um projeto editorial da FABERNOVEL , a agência de consultoria em inovação e nova economia que ajuda as grandes empresas a pensar e agir como startups.Partilhar, comentar e analisar as principais tendências que estão a transformar a sociedade é o objetivo deste projeto. Com o SuperToast, os profissionais e as organizações podem entender, antecipar e preparar-se para o futuro.Fique atento, a torradeira está a aquecer!