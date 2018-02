AccorHotels lança aplicação de serviços de hotéis

O grupo Accor abre os seus serviços de hotéis a todos, para alargar a sua base de clientes e rentabilizar o seu investimento em infraestruturas.

AccorLocal é uma aplicação através da qual é possível subscrever qualquer serviço dos vários hotéis do grupo.

“Aproveite-se de um hotel sem lá dormir” é a forma como é apresentada a AccorLocal, uma aplicação de reserva de serviços de hotéis aberta a todos, para além dos hóspedes, quer seja turista ou residente local. Qualquer pessoa pode, assim, aceder a vários serviços on-demand e subscreve-los, desde pequenos almoços, aulas de yoga, acesso ao ginásio, impressão de documentos, massagens, estacionamento, lavandaria, entre outros.

Ainda em fase de piloto em França, a AccorLocal é a mais recente aposta do grupo Accor, seguindo a sua estratégia de transição de uma empresa centrada no alojamento para uma empresa centrada no utilizador.

Com este projeto, os vários hotéis do grupo (Ibis, Novotel, Sofitel, Mercure…) tornam-se pontos de encontro e pontos de prestação de serviços, articulados também pelo desenvolvimento de uma série de parcerias, com lavandarias ou floristas, que entregam encomendas na recepção do hotel mais próximo para uma recolha a qualquer hora.

O objetivo do grupo Accor é atrair mais clientes para a sua plataforma, simplificar-lhes a vida e saber mais sobre os seus hábitos. A AccorLocal pode ser um game changer na área da hotelaria, rentabilizando o seu investimento em infraestrururas, alargando a sua base de clientes e, consequentemente, o seu customer base value.

“O problema que temos hoje com os nossos clientes é só teRmos contacto duas vezes por ano. Talvez três a quatro vezes com clientes ocasionais e 10 a 20 vezes no caso de clientes muito frequentes. Só estamos ligados aos nossos clientes algumas vezes por ano, ao contrário de marcas como a Apple, a Amazon, a Nike, a Google ou o Facebook, por exemplo”. CEO da AccorLocal, Scott Gordon.

