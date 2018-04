eSight: realidade aumentada para recuperar visão

A eSight desenvolveu uns óculos de realidade aumentada revolucionários, que permitem a pessoas com deficiência visual “voltar” a ver.

A eSight desenvolveu uns óculos de realidade aumentada que permitem a utilizadores com deficiências visuais, como a doença de Stargardt ou atrofia ótica, “recuperar” a visão.

Os óculos da eSight utilizam uma câmara de alta velocidade e definição que capta o ambiente em redor e ecrãs OLED para mostrar estas imagens, processadas por algoritmos, com elevado contraste e qualidade ao utilizador. O objetivo é melhorar as capacidades ao nível da visão central, trabalhando em conjunto com a visão periférica, para evitar náuseas ou perda de equilíbrio.

A tecnologia permite um foco automático no ponto para onde o utilizador está a olhar e faz facilmente a transição entre objetos que estão mais perto e mais longe. Este zoom in e zoom out pode ser também feito, manualmente, através de um comando.

Uma vez que têm Wi-fi, Bluetooth, coluna e microfone, é possível fazer o streaming de conteúdos digitais ou enviar fotografias e vídeos, através dos óculos.

A eSight foi fundada, em 2006, no Canadá por Conrad Lewis, um engenheiro informático com duas irmãs com deficiência visual. A empresa já captou um financiamento total de quase 7 milhões de dólares e, para tornar esta tecnologia acessível a todos, lançou o programa de angariação de fundos Make Blindness History by 2020.

Se a transformação na indústria da saúde é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL INNOVATE: