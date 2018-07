Nike lança loja “figital”

A Nike lançou um novo conceito de loja que cruza o mundo físico e o digital.

Através da Nike Live, a marca personaliza a oferta com base nos hábitos de compra online da sua comunidade de membros.

A Nike lançou um novo conceito de loja “figital”: toda a seleção de produtos baseia-se nas interações digitais (hábitos de compra, utilização da app…) dos membros da comunidade NikePlus na cidade onde cada loja está localizada. Desta forma, a Nike está a criar lojas agile e responsive, onde o stock é renovado com uma elevada frequência.

A partir dos dados que recolhe online, a Nike vai fazer a recomendação de produtos offline, reservando-os no tamanho de cada cliente para os sugerir quando visitam a loja. Através da app Nike Plus, são também enviadas notificações com ofertas especiais quando os clientes entram na loja.

É possível também pré-encomendar produtos através da app e recolhê-los em cacifos inteligentes, para os experimentar antes de efetuar a compra.

As novas lojas tornam mais fácil saber que outras cores ou tamanhos estão em stock, através do scan das etiquetas, com o smartphone. Através da app, é possível fazer a requisição dos produtos ao staff, fazer a marcação de sessões de aconselhamento e utilizar um serviço de mensagens de texto para solicitar a entrega (ou devolução) de produtos à porta, sem ter de entrar na loja.

Através das lojas Nike Live, a Nike está a promover uma ligação mais direta aos clientes, com uma lógica de visão única e integrada dos canais online e offline.

Se a transformação na indústria do retalho é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL INNOVATE: