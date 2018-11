Revenue generated each hour:

Apple: $29.1 million per hour

Amazon: $26.2 million per hour

Google: $15.6 million per hour

Microsoft: $13.5 million per hour

Intel: $8.9 million per hour

Facebook: $6.4 million per hour

Netflix: $1.9 million per hour

— Jon Erlichman (@JonErlichman) November 1, 2018