Habx: transformação da indústria imobiliária

A Habx permite pesquisar projetos de construção, personalizar a planta de um imóvel, de acordo com as necessidades, e realizar a compra.

A startup está a tornar a indústria imobiliária customer-centric.

A Habx é uma startup francesa que permite aos futuros proprietários de um imóvel personalizar a planta, de acordo com as necessidades. A plataforma da empresa mostra todos os projetos de construção que estão planeados para diferentes cidades, em Franças, e permite escolher aquele que está de acordo com as preferências.

Neste modelo modelo customer-centric, é possível definir o andar, a exposição solar, o tipo de varanda, o tipo de pavimento e a relação entre os espaços (localização da sala, cozinha, quartos).

Através de um algoritmo, é indicada uma estimativa do montante do imóvel, em tempo real, com base na personalização que foi feita. Um arquiteto faz o projeto, que é enviado para o cliente para validação. A Habx permite que seja feita a reserva do imóvel, ajustamentos, se necessário, e a assinatura do contrato de compra.

Desta forma, a Habx envolve os proprietários, desde o início, no projeto, permitindo-lhes co-criar aquela que vai ser a sua futura habitação de acordo com as necessidades. Com isto, pode também permitir às empresas de construção e promotores imobiliários construir habitações que vão ao encontro das diferentes necessidades em mercados internacionais.

