Clear Fashion: revolução na transparência na indústria da moda

Para já, estão abrangidas mais de 70 marcas.

A Clear Fashion é uma aplicação francesa que permite apontar a câmara do smartphone para as etiquetas de vestuário e ter uma percepção do seu impacto e preocupação com os colaboradores, bem-estar, qualidade do ambiente e também com os animais.

A cada peça de vestuário é atribuída uma pontuação geral de 0 a 100 e uma avaliação específica em cada um destes critérios, com base em informações sobre a composição das roupas e sobre as práticas de produção de cada marca.

Neste momento, estão abrangidas mais de 70 marcas, incluindo a Zara, H&M, Uniqlo, Lacoste, Levi’s e a Decathlon.

A Clear Fashion faz parte de uma nova geração de aplicações que está a promover um aumento significativo da transparência na indústria da moda.

