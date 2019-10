Desafios do coworking

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Neste Innovation Talk, debatemos uma das forças motrizes mais relevantes na transformação social: a economia da partilha.

A economia da partilha é uma tendência que tem sido aplicada em vários mercados, desde a partilha de automóveis, casas e também escritórios.

Neste debate, abordamos os principais desafios de gerir uma empresa de cowork, numa conversa com Gustavo Brito, do LACS, Miguel Fontes, da Startup Lisboa, José Pedro Pinto, do Sítio, e Hugo Filipe Molha da My Auchan.

Este debate foi realizado após a apresentação pública do estudo da FABERNOVEL sobre a WeWork, que decorreu no dia 15 de outubro de 2019, no ISEG.

Um estudo GAFAnomics® a que demos o nome “The We Company: is real estate a disruptable industry?” e onde explicamos como:

A WeWork abanou o mercado do coworking, definindo novos padrões em termos de design e de experiência;

Como criou uma marca forte junto de todos os seus membros;

Como surfou a onda das empresas tecnológicas para conseguir captar 14 mil milhões de dólares, maioritariamente do fundo de investimento Vision Fund da Softbank;

Quais as dificuldades de escalar o negócio e os riscos que assumiu;

E como o adiamento da anunciada entrada em bolsa, foi, talvez, a melhor coisa que aconteceu à WeWork para poder re-estruturar o negócio e criar um modelo de negócio mais sustentável e escalável.