Web Summit 6 de novembro

O Web Summit é o maior evento de tecnologia europeu, que teve a primeira edição, em 2009, em Dublin, na Irlanda.

Desde 2016, a conferência passou a realizar-se em Lisboa, na Altice Arena & FIL, onde permanecerá pelo menos até 2028.

Em 2018, a Web Summit atingiu números recorde com cerca de 70 mil participantes de 159 países, mais de 1.200 oradores e mais de 1.800 startups.

Conferências que destacamos:

Hoje, às 11h, no palco SaaS Monster, sugerimos o debate “Future of Work” sobre como manter alinhada a visão de uma empresa com a capacidade de contratar e reter talentos.

Às 11h20, no palco Deep Tech, Constance Lehman, professora de Radiologia na Harvard Medical School, vai explicar como é que a inteligência artificial está a permitir prever o aparecimento de cancro da mama, com uma antecedência de até 5 anos, na talk “AI takes aim at cancer“.

Vale a pena também assistir ao debate sobre o desenvolvimento de táxis voadores “Dude, where’s my flying car?”, às 12h35, no palco central, da Altice Arena.

Outra sugestão, também às 12h35, mas no palco DeepTech, é a apresentação de David Chaum, fundador e CEO da Elixxir, sobre a desmaterialização do dinheiro: “The evolution of currency“.

Às 14h, no palco MoneyConf, o destaque vai para a importância de criar uma boa experiência para o utilizador no setor da banca, no debate “Build-a-bank: designing the future of finance”.

Se considera as questões de regulamentação relevantes, poderá assistir ao debate “Innovation and regulation: the EU takes on Silicon Valley” no palco SaaS Monster, às 14h45.

Mais tarde, temos 3 sugestões no palco DeepTech:

A primeira, às 14h50, “Star Wars: Rise of the space junk” será o tema de um debate sobre a importância de pensar a sustentabilidade no Espaço, numa altura em que existem 8 mil toneladas de detritos a orbitar a Terra.

Da Terra, vamos até Marte, um planeta que Elon Musk pretende colonizar através da sua empresa de exploração espacial SpaceX, prevenindo a extinção da espécie humana da Terra. Scott Solomon, Evolutionary Biologist da Rice University, vem explicar como é que vão ser e como é que se vão comportar os bebés que nascerem em Marte, na talk “What will the first human martians look like?”, às 15h35.

O terceiro debate que destacamos é “Extraterrestrial entrepreneurs: doing business in the new space market”, às 16h20, que abordará as novas oportunidades de negócio impulsionadas pela indústria espacial.

Para terminar o dia de hoje, também às 16h, no palco Startup University, poderá assistir ao debate “The difference between a founder and a leader“.

Ou, em alternativa, no Palco Central, às 16h05, poderá ouvir Thomas Reardon, CEO da CTRL-Labs, uma empresa adquirida recentemente pelo Facebook, explicar como é que podemos controlar dispositivos através do cérebro na talk “Is it possible to access your intentions at the wrist?”