Web Summit 7 de novembro

O Web Summit é o maior evento de tecnologia europeu, que teve a primeira edição, em 2009, em Dublin, na Irlanda.

Desde 2016, a conferência passou a realizar-se em Lisboa, na Altice Arena & FIL, onde permanecerá pelo menos até 2028.

Em 2018, a Web Summit atingiu números recorde com cerca de 70 mil participantes de 159 países, mais de 1.200 oradores e mais de 1.800 startups.

Conferências que destacamos:

Hoje, às 10h30, no Palco Central, o fundador e ex-CEO do grupo WPP vai partilhar a sua visão sobre o futuro da indústria de publicidade na talk “Building the next great ad empire.”

Às 11h20, no palco HealthConf, destacamos o debate “Health in space: The final frontier” sobre como é que a saúde e o comportamento humano evoluíram e o que é que acontecerá à saúde humana no Espaço.

Mais tarde, sugerimos 2 talks no palco Content Makers:

A primeira, às 11h55, onde Michael Peters, CEO da Euronews, vai partilhar os desafios e oportunidades de rentabilizar os canais de notícias internacionais na talk “Cashing in on the news“.

A segunda, às 12h15, sobre a transformação da indústria televisiva no debate “Is there a future for TV?“.

Em alternativa no palco MoneyConf, às 12h10, começa o debate “Can you really trust your bank?” sobre como é que os bancos podem ganhar a confiança dos millennials.

No palco Auto/Tech, às 12h35, o futuro da mobilidade autónoma vai ser o tema central no debate “No driver, no problem.”

E será que ainda é possível inovar nos mapas e na navegação? Às 12h55, no mesmo palco, poderá descobrir a resposta no debate “Burning the maps: re-inventing navigation…again.”

Às 13h40, no palco Future Societies, destacamos o debate “Are data rights human rights?” que abordará se o regime de direitos humanos deve ser atualizado tendo em conta que, ao dia de hoje, os nossos dados pessoais nunca foram tão vulneráveis.

Logo a seguir, às 14h, no mesmo palco, Can technology revitalise democracy? é o mote para uma conversa sobre como o Digital permite criar novas forma de comunicação e de como os partidos e governos têm recorrido ao Digital para envolver os cidadãos.

Às 15h20, no palco Content Makers, poderá saber mais sobre o futuro do entretenimento, desde o gaming à realidade virtual, aos filmes e à música, no debate “Entertainment 2030″.

Por último, às 15h35, no palco Music Notes, “Music 2030: What the future holds” é o mote para um debate sobre o presente e o futuro da música, incluindo qual tem sido o impacto dos serviços de streaming e da inteligência artificial.