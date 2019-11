Adidas: reciclagem de plástico para fabrico de ténis

A Adidas está a fabricar ténis com plástico reciclado que é recolhido nas praias.

A marca está também a desenvolver uns ténis 100% recicláveis, que vão começar a ser comercializados em 2021.

Este ano, mais de 11 milhões de pares de ténis, dos 400 milhões fabricados pela marca anualmente, vão ser fabricados com plástico reciclado, sendo que 75% do material do calçado é feito a partir deste plástico.

Desde 2015, a Adidas estima que já evitou que mais de 2800 toneladas de plástico acabassem no Oceano.

A marca está também a testar o desenvolvimento de uns ténis 100% recicláveis, os Futurecraft.Loop, que vão ser comercializados em 2021.

Este é mais um bom exemplo de como as marcas de moda estão a rever toda a cadeia de distribuição, desde o fabrico até à distribuição, para garantir que os seus produtos contribuem para a sustentabilidade do planeta.

