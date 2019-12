QuintoAndar: transformação no arrendamento e compra de casas

A QuintoAndar é uma plataforma para arrendamento de casas onde proprietários e inquilinos negoceiam diretamente e os inquilinos não necessitam de ter um fiador, nem de pagar nenhuma caução.

O processo é 100% digital, incluindo a assinatura do contrato.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A QuintoAndar é uma plataforma brasileira para arrendamento de casas onde proprietários e inquilinos negoceiam diretamente. Os inquilinos não necessitam de ter um fiador, nem de pagar nenhuma caução.

O modelo é inovador também na forma de captar colaboradores fotógrafos e agentes para acompanhar as visitas, bastando, para isso, que se inscrevam através do site para que possam ser, posteriormente, recrutados.

A QuintoAndar disponibiliza duas aplicações, uma para os proprietários e outra para os inquilinos, garantindo um processo 100% digital, incluindo a assinatura do contrato.

Depois disso, a QuintoAndar fica também responsável pela gestão do imóvel e garante o pagamento mensal das rendas, mesmo que os inquilinos se atrasem no pagamento.

Outro serviço prestado é o de remodelação das casas que demoram mais tempo a ser arrendadas, através do qual os proprietários podem pagar de imediato a remodelação ou amortizar com as rendas futuras.

A Quinto Andar criou também o blogue o Meu Lugar , com o objetivo de dinamizar as comunidades de proprietários e inquilinos onde estes podem partilhar as suas experiências em cada cidade.

Neste momento, a empresa opera em 29 cidades brasileiras e está a avaliar uma expansão internacional para novos mercados, incluindo Portugal e também alargar a oferta para a compra e venda de imóveis.

Com este objetivo de expansão, captou um até agora um investimento total de 335 milhões de dólares, que a valorizou como unicórnio, ou seja, uma valorização superior a mil milhões de dólares.

Se a transformação na indústria do imobiliário é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: