Google Arts & Culture: visitas virtuais a museus e monumentos

A plataforma online Google Arts & Culture abriu as portas de mais de 500 museus para visitas virtuais através da tecnologia Street View.

Desta forma, é possível “viajar” do Museo Frida Khalo, na cidade do México, para o The British Museum, em Londres, passando pelo MASP em São Paulo.



Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A plataforma online Google Arts & Culture permite explorar as coleções de arte dos museus mais notáveis do mundo e, agora, abriu as portas de 500 desses museus para visitas virtuais através da tecnologia Street View.

O visitante pode mover-se dentro das galerias com ajuda da visualização em 360º, para ter uma percepção mais próxima da realidade, e pode também fazer zoom a qualquer peça de arte.

Para facilitar a visita, as obras de arte mais emblemáticas estão destacadas, bastando um clique para se ser encaminhado para a galeria onde se encontra uma peça em específico e para descobrir toda a história e detalhes.

Desta forma, é possível “viajar” do Museo Frida Khalo, na cidade do México, para o The British Museum, em Londres, passando pelo MASP (Museu de Arte de São Paulo) em São Paulo, e pelo Musée d’Orsay, em Paris.

Este modo Street View está também disponível para visitar monumentos como, por exemplo, o Taj Mahal, na Índia, ou o Palácio de Versalhes, em Paris.

Se a transformação na indústria de turismo é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: