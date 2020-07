Ozalys: reinvenção dos produtos de beleza para mulheres com cancro

A Ozalys é uma marca de produtos de beleza e higiene para pessoas que estão a seguir um tratamento oncológico.

Liderava uma empresa francesa de cosmética (CCI Productions) quando foi diagnosticada com cancro da mama e percebeu que não havia no mercado produtos de beleza e higiene para pessoas que estão a seguir um tratamento oncológico. Este foi o ponto de partida de Isabelle Guyomarch para lançar, em 2015, uma nova marca de dermocosmética, a que chamou de Ozalys.

O projeto nasceu dentro da empresa de perfumes e cosmética que liderava, quando estava também a passar por uma crise. Inspirada pela necessidade de encontrar uma fórmula que hidratasse em profundidade, com uma textura tão leve que não provocasse dor ao aplicar, Isabelle lançou-se no estudo dos efeitos secundários dos tratamentos, tais como a pele seca, as unhas quebradiças ou a queda de cabelo, e também no estudo dos efeitos dos ingredientes utilizados nos produtos existentes no mercado.

Com o apoio de uma equipa composta maioritariamente por mulheres (em 88%), a marca criou uma oferta inovadora de produtos para mulheres com cancro.

A gama inclui desde cremes hidratantes, a pastas de dentes, gel de banho e shampoo, todos eles adaptados às necessidades e sem substâncias que possam ser prejudiciais à saúde. O perfume da Ozalys, por exemplo, foi concebido tendo em conta que a pele fica enfraquecida pela quimioterapia e tem fragrâncias que minimizam as dores de cabeça.

O segredo do sucesso está na política de preço acessível dos produtos e na criação dos seus próprios canais de comunicação e distribuição. Através do site da marca, é possível aceder também ao blogue Le Blog D’Isabelle onde são partilhados vários artigos com o cunho pessoal da fundadora, como por exemplo, uma reflexão sobre a importância de cuidar da imagem para recuperar a autoestima. Sem dúvida inspirador.

