Governo chinês suspende entrada em bolsa da Ant Group

A entrada em bolsa na China da Ant Group, uma empresa de serviços financeiros da Alibaba, foi suspensa, devido a alterações ao quadro regulamentar.

Convocado para uma reunião com o banco central chinês e outros três reguladores financeiros, Jack Ma, o fundador da Ant Group, foi informado de que a empresa vai ser escrutinada e de que deve obedecer às mesmas restrições aplicadas aos bancos, o que demonstra a crescente pressão regulatória às grandes empresas tecnológicas também na China.

34 mil milhões de dólares era quanto o grupo Ant estimava captar com a entrada nas bolsas de Hong Kong e Xangai, ou seja, a maior entrada em bolsa de sempre a nível global, traduzindo-se numa capitalização bolsista que poderia ter chegado a 315 mil milhões de dólares.



Waymo faz parceria com Daimler Trucks

É mais um marco importante para a Waymo, a empresa da Alphabet que desenvolve tecnologia para carros autoguiados: a empresa fez uma parceria com a Daimler Trucks para integrar a condução autónoma em camiões. Esta é a primeira parceria da Waymo dedicada aos veículos pesados de transporte de mercadorias.

Recordo que a Waymo tem já várias parcerias com outros fabricantes, como a Nissan-Renault, a Fiat-Chrysler, a Jaguar-Land Rover e a Volvo, para o fornecimento de tecnologia em veículos de transporte de passageiros.



PayPal vai integrar Honey em 2021

Em 2019, a Paypal comprou a Honey, uma extensão que pode ser adicionada ao browser de Internet para encontrar automaticamente produtos ao melhor preço. Agora, a empresa anunciou que vai integrar as funcionalidades da Honey nas suas aplicações já no próximo ano.

Esta integração era uma questão de tempo, pois vai permitir à PayPal estender a sua experiência para além dos pagamentos e ganhar relevância no processo de compra.

Para além desta integração, a PayPal vai também permitir a compra e venda de criptomoedas, como o Bitcoin e Ethereum.

As novidades não ficam por aqui: a PayPal lançou também uma nova opção de pagamento buy now pay later, ou seja, créditos instantâneos, com a possibilidade de amortizar o valor do empréstimo em prestações mensais, sem comissões e sem juros.



Apple está a criar alternativa às pesquisas no Google

A Apple está a dar indícios de que pretende reduzir a dependência do motor de busca da Google, criando as suas próprias ferramentas de pesquisa, possivelmente utilizando o algoritmo da Siri que já está disponível nos dispositivos Apple.

Este movimento estratégico da Apple surge numa altura em que a Google está a ser processada pelo governo americano por ter acordos com terceiros para proteger a sua quota de mercado, como por exemplo, o pagamento da Google à Apple de cerca de 10 mil milhões de dólares por ano para ser o motor de busca nos dispositivos produzidos pela empresa liderada por Tim Cook.

