Comissão Europeia acusa Amazon de abuso de posição dominante

A Comissão Europeia está a acusar a Amazon por indício de abuso de posição dominante no mercado europeu, considerando que a empresa utiliza a informação sobre os produtos vendidos pelos parceiros que utilizam o marketplace da Amazon para desenvolver produtos concorrentes.

O processo pode vir a resultar numa multa equivalente a 10% da receita global anual da Amazon, ou seja, cerca de 28 mil milhões de dólares.

Além desta, Bruxelas abriu outra investigação que escrutina o possível tratamento preferencial da Amazon aos próprios produtos e aos produtos dos vendedores que usam os serviços de logística e de entregas da Amazon.

Apple apresenta novos Macs

A Apple apresentou a nova versão do MacBook Air (999 dólares), do MacBook Pro (1299 dólares) e do Mac mini (699 dólares) que, pela primeira vez, vão integrar um chip desenvolvido pela Apple, o M1, e o novo software macOS Big Sur.

Este novo chip vai permitir grandes melhorias ao nível da performance e também diminuir os custos dos componentes e lançar funcionalidades inovadoras.

Estas alterações implicam que as empresas tenham de desenvolver novas aplicações para os novos Macs, o pode ser um movimento arriscado. No entanto, a Apple minimizou este risco, anunciando que as aplicações para iOS funcionam nos novos Macs.

Pode rever o evento completo aqui:

Netflix lança “canal” de TV em França

Conhecida por um elevado nível de personalização na recomendação de conteúdos, a Netflix decidiu agora criar também uma oferta de TV linear. A empresa lançou, em França, o Netflix Direct, um “canal” de televisão que segue uma grelha de programação que inclui documentários e filmes. A nova opção só está, para já, acessível via web browser.

O Netflix Direct é uma forma de distribuir conteúdos de forma mais imediata, a Netflix já tinha dado um primeiro passo neste sentido com a opção “Shuffle Play”, em que auto-seleciona conteúdos, com base no histórico de visualização.

Receita de e-commerce da Alibaba supera expectativas

A receita da gigante de e-commerce chinesa Alibaba cresceu 30% no terceiro trimestre de 2020, para 23,4 mil milhões de dólares. O lucro desceu 60% face ao trimestre homólogo, para os 4,4 mil milhões de dólares.

As receitas de vendas online subiram 29% e nas receitas da cloud também apresentou bons resultados com a receita a crescer 60%, pelo segundo trimestre consecutivo, para 2,19 mil milhões de dólares.

