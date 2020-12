Subscreva o nosso podcast em:

SpaceX recebe fundos para distribuir internet em zonas rurais

Quase 900 milhões de dólares é quanto a SpaceX vai receber da FCC (Comissão Federal de Comunicações americana), para distribuir internet em zonas rurais, nos Estados Unidos, através da constelação de satélites Starlink.

A empresa integra o top 4 de empresas que mais fundos vão receber dos 9,2 mil milhões de dólares que a FCC atribuiu a 180 operadores, como parte de um incentivo para aumentar a cobertura no território norte-americano.

Os fundos vão ser atribuídos ao longo dos próximos 10 anos, à medida que forem cumpridas as metas estabelecidas.

Revolut Business lança solução para pagamentos online

O banco digital Revolut lançou, em 13 países europeus, uma nova solução que permite às empresas aceitar pagamentos online, posicionando-se como um concorrente da americana Stripe e da alemã Adyen. As empresas podem aceitar pagamentos em 14 moedas.

Este serviço está disponível para todos os clientes empresariais da Revolut, desde os trabalhadores independentes às grandes empresas, com uma taxa de 1,3% para os cartões de débito e crédito emitidos no Reino Unido e no Espaço Económico Europeu e de 2,8% para cartões de outros países.

Desde que foi lançada em 2017, a Revolut Business já conta com uma base de mais de quinhentas mil empresas.

Uber vende unidade de condução autónoma

A Uber vendeu a unidade de condução autónoma Uber ATG à Aurora, uma startup de tecnologia para veículos autoguiados da qual a Amazon é investidora.

O acordo prevê o investimento de 400 milhões de dólares da Uber na Aurora, em troca de uma participação de 26% na empresa, valorizando a Aurora em 10 mil milhões de dólares.

Como esta venda e investimento, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, vai passar a integrar o board da Aurora.

Plataforma de videojogos da Google chega a Portugal

O serviço de streaming de videojogos Stadia da Google, que permite jogar jogos exclusivos online em qualquer dispositivo, que já estava disponível em 14 países, passou estar disponível em mais 8 mercados, incluindo Portugal.

O serviço é suportado pela plataforma de streaming de vídeo do YouTube e pelo serviço de cloud da Google, sendo uma estratégia que pode ajudar no crescimento das duas unidades de negócio.

