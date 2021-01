Subscreva o nosso podcast em:

Resultados do Netflix superam expectativas

O Netflix apresentou uma receita de 6,64 mil milhões de dólares, no quarto trimestre de 2020, superando todas as expectativas.

No último trimestre de 2020, conquistou mais 8,5 milhões de subscritores e ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos 200 milhões em todo o mundo, com um total de 204 milhões de subscritores.

Nesta apresentação de resultados, o Netflix revelou que está perto de atingir um cashflow positivo, o que lhe vai permitir suportar as operações diárias sem a necessidade de financiamento.

A receita anual de 2020 foi de 24,9 mil milhões de dólares, um crescimento de mais de 23% em relação a 2019.

Amazon permite a empresas criar assistentes virtuais

A Amazon decidiu dar acesso à plataforma de inteligência artificial que suporta a sua assistente virtual, a famosa Alexa, a empresas terceiras para que possam criar as suas próprias assistentes virtuais personalizadas.

Para já, esta nova oferta, chamada Alexa Custom Assistant, está focada sobretudo nos fabricantes automóveis, o que permitirá à Amazon integrar diretamente o seu software em mais veículos.

A Fiat Chrysler, agora Stellantis depois da fusão com o grupo PSA, vai ser a primeira empresa a utilizar o serviço.

Apple avalia serviço de subscrição de podcasts

Depois do Apple Fitness+ e do Apple Card, a empresa liderada por Tim Cook continua a apostar nas subscrições. Agora, a Apple está a avaliar o lançamento de um serviço de subscrição para os podcasts, com conteúdos exclusivos.

O objetivo é atrair mais podcasters, sobretudo os que querem monetizar o seu conteúdo, ajudando-os a gerar receitas.

A Apple Podcasts é atualmente a plataforma de podcasts líder a nível mundial.

SpaceX converte plataformas petrolíferas para lançamentos

Para uma aterragem mais segura, a SpaceX comprou duas plataformas petrolíferas marítimas, por 3,5 milhões de dólares cada, que vai converter em plataformas para o lançamento do foguetão Starship.

Já testado em protótipo, o Starship é um foguetão de grande dimensão que a SpaceX pretende utilizar para enviar não só carregamentos para o Espaço, como também até 100 pessoas de cada vez em missões para a Lua e Marte.

