Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Google avança na transformação do ensino

A Google anunciou os próximos passos do seu plano para transformar o futuro do ensino e do trabalho. Para começar, abriu inscrições para três novos cursos certificados de Data Analyst, Project Manager e UX designer, que ensinam competências nestas profissões com elevada procura.

Desenvolvidos e lecionados pela Google, os cursos têm a duração máxima de 6 meses e estão disponíveis através da plataforma de formação online Coursera.

Para apoiar a integração no mercado de trabalho, a Google vai dar a opção de partilhar diretamente informações dos alunos com empresas e vai também permitir pesquisar oportunidades de emprego através do seu motor de busca, com base na experiência e formação.

Facebook expande monetização de eventos online

O Facebook vai expandir os eventos online pagos a novos mercados, incluindo Portugal. Esta novidade permite gerar receitas com a organização de eventos que podem ser transmitidos através do Facebook Live.

Desde que foi lançada em agosto de 2020, esta ferramenta tem sido utilizada para a realização de vários eventos à distância, desde aulas de culinária e de fitness a tours virtuais.

Motoristas da Uber tornam-se colaboradores no Reino Unido

A Uber anunciou que os motoristas no Reino Unido vão passar a ter o estatuto de colaboradores, beneficiando de salário mínimo e férias pagas. A medida abrange mais de 70 mil motoristas.

Esta decisão marca uma profunda alteração no modelo de funcionamento da Uber, que tem vindo a explorar o crescimento da gig economy, ou seja, um mercado de trabalho caracterizado por contratos de curto prazo e por freelance.

Para saber mais sobre o modelo que permitiu à Uber um crescimento exponencial, sugerimos-lhe o estudo da Fabernovel “Uber, o vírus dos transportes”

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem