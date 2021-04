Subscreva o nosso podcast em:

Spotify vai entrar nos conteúdos de áudio em direto

O Spotify prepara-se para oferecer uma nova experiência de áudio em direto. Este movimento estratégico vai ser concretizado através da aquisição da Locker Room, que desenvolveu uma aplicação de conversas em direto em formato de áudio. O valor da compra não foi divulgado.

Com esta novidade, o Spotify vai permitir a interação, em tempo real, dos artistas e podcasters com a sua audiência, quer seja para a promoção de um novo álbum, para sessões de pergunta/resposta ou, até, para atuações ao vivo.

O serviço de streaming vai permitir também a qualquer utilizador organizar estas conversas ao vivo, criando assim um rival de aplicações como o Clubhouse, o Twitter Spaces e o Telegram.

Amazon expande serviço de telemedicina

A Amazon vai expandir o serviço de telemedicina da clínica Amazon Care a todos os seus colaboradores nos Estados Unidos. Até agora, estava apenas disponível para os colaboradores em Washington, onde oferece também consultas presenciais.

Outra novidade é que vai disponibilizar a outras empresas este serviço de telemedicina, permitindo assim otimizar custos com seguros de saúde dos colaboradores.

Os medicamentos receitados nestas consultas virtuais podem ser comprados diretamente, com opção de entrega em casa ou de recolha na farmácia selecionada.

WeWork vai entrar em bolsa

A empresa de coworking WeWork anunciou finalmente a entrada em bolsa, dois anos após uma primeira tentativa falhada provocada por preocupações ligadas ao modelo de negócio e à gestão do fundador Adam Neumann.

Em alternativa ao tradicional IPO, a entrada vai ser realizada através da fusão com uma SPAC, que avalia a WeWork em 9 mil milhões de dólares – em 2019 tinha uma valorização de 47 mil milhões de dólares.

Para saber mais sobre como a WeWork abanou o mercado do coworking, definindo novos padrões em termos de design e de experiência, sugerimos-lhe o estudo da Fabernovel “The We Company: is real estate a disruptable industry?”.

