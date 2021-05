Miio, uma App para o carregamento de veículos elétricos

Agregando e mapeando todos os postos de carregamento, na aplicação Miio é possível ver a localização dos postos, a disponibilidade, e simular o custo do carregamento.

Tornar a rede de carregamentos de veículos elétricos acessível e fácil de utilizar é a missão da Miio. Fundada por dois ex-alunos da Universidade de Aveiro, Daniela Simões e Rafael Ferreira, esta startup portuguesa desenvolveu uma solução 100% digital para o carregamento de veículos elétricos. A ideia nasceu da necessidade de um dos fundadores em antecipar o custo de um carregamento do seu carro elétrico.

Agregando e mapeando todos os postos de carregamento, na aplicação Miio é possível ver a localização dos postos, a disponibilidade, e simular o custo do carregamento. Com base nas informações submetidas pelos utilizadores, são enviadas notificações com atualizações, em tempo real, sobre o posto que se pretende utilizar. Por exemplo, se este se encontra livre, ocupado ou com fila de espera.

Os proprietários recebem ainda recomendações sobre qual a tomada mais adequada para o seu carro, com indicação da velocidade e duração de carregamento e também qual o preço.

Um dos pontos diferenciadores é o facto de se poder fazer o pagamento na aplicação no momento em que é feito o carregamento, através do cartão virtual Miio Charge & Pay. Uma novidade, pois, tipicamente, os pagamentos são feitos mensalmente. Tudo isto é possível sem precisar de um cartão físico ou de um contrato com um comercializador de energia.

Esta opção permite desbloquear um posto através da aplicação, indicar o valor a carregar, fazer o pagamento e iniciar a sessão de carregamento.

Lançada em 2019, a Miio já tem mais de 27 mil utilizadores em Portugal.

