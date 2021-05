Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon apresenta receita de 108mM de dólares

A Amazon superou as expectativas no 1º trimestre de 2021, com uma receita de 108,5 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 44% face ao período homólogo. Pela segunda vez consecutiva, as receitas da Amazon superam os 100 mil milhões de dólares num único trimestre.

O lucro aumentou 219.8% para 8,1 mil milhões de dólares.

Além do e-commerce, o serviço de cloud Amazon Web Services continua a ter um peso muito importante nos lucros da Amazon: cresceu 32% para uma receita de 13,5 mil milhões de dólares, no 1º trimestre.

Outro destaque vai para a categoria dominada pelo negócio de publicidade, que cresceu 77% para uma receita de 6,9 mil milhões de dólares.

Para o 2º trimestre deste ano, a Amazon estima uma receita entre 110 a 116 mil milhões de dólares.

Google Pay vai mostrar os produtos com descontos nos supermercados

Depois da evolução do Google Pay para uma ferramenta de gestão de finanças pessoais e de permitir integração com as contas bancárias, a Google anunciou novas funcionalidades nos Estados Unidos.

Agora, o Google Pay mostra produtos em promoção em supermercados parceiros e, com base na lista de produtos guardados e no histórico de compras, vai notificar os utilizadores sobre promoções quando estão próximos de um supermercado.

Outra novidade é que os transportes públicos estão a tornar-se uma parte central da aplicação.

O Google Pay vai permitir comprar e integrar bilhetes de transportes públicos em mais cidades, incluindo Chicago e São Francisco. Neste momento, esta opção já está disponível em 80 cidades nos EUA.



Twitter expande conversas em áudio

O Twitter Spaces acaba de chegar a mais utilizadores. Agora, todas as contas com mais de 600 seguidores no Twitter podem criar salas de chat para conversas áudio em grupo. A funcionalidade está disponível na aplicação do Twitter, não só para dispositivos com sistema operativo iOS, como também Android.

Brevemente, será possível monetizar estas conversas e o Twitter ficará com uma comissão. Inicialmente, esta possibilidade vai estar apenas acessível a um grupo limitado.

Jack Dorsey, fundador e CEO do Twitter, explicou que a comunicação num formato de áudio será um dos pilares do futuro do Twitter. Ao que tudo indica, antes de lançar o Spaces, o Twitter tentou comprar a rede social Clubhouse, por 4 mil milhões de dólares.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem