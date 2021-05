Subscreva o nosso podcast em:

Amazon faz parceria com concorrente do AirTag da Apple

Depois do lançamento do AirTag da Apple, a Amazon anunciou uma parceria com a Tile, uma empresa que, tal como a Apple, desenvolve dispositivos que tornam qualquer objeto conectado e localizável (chaves, mochilas, bicicletas, etc.).

Agora, os utilizadores da Tile vão poder recorrer ao sinal de Bluetooth de milhões de dispositivos conectados da Amazon (atravé da rede Sidewalk), como os Amazon Echo e os dispositivos Ring, para encontrar objetos dentro e fora de casa.

Outra possibilidade, como seria de esperar, é utilizar a assistente virtual Alexa e perguntar pelos objetos que procuramos.

SpaceX dá mais um passo rumo à Lua e a Marte

A SpaceX somou mais uma conquista, depois de quatro tentativas falhadas. Pela primeira vez, um protótipo do foguetão reutilizável Starship aterrou com sucesso, num voo de teste em que atingiu uma altitude de 10 quilómetros.

Este é um progresso importante, pois vai ser este o foguetão que vai ser utilizado para transportar astronautas em missões à Lua e também a Marte.

Receitas da Square crescem 266%

A Square, uma empresa de pagamentos fundada e liderada por Jack Dorsey (também fundador e CEO do Twitter), apresentou uma receita de 5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, superando em cerca de 50% as expectativas. O lucro foi de 39 milhões de dólares.

A Square tem vindo a conquistar mercado, apesar da pandemia, com uma solução que substitui os POS no comércio facilitando a vida do comerciante com uma série de serviços, como dashboad de gestão, performance por colaborador ou crédito, e também facilitando a vida do cliente com pagamentos sem contacto.

As receitas mais do que triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado (+266%). A principal fonte de receita foram as comissões cobradas pela compra e venda de bitcoins através da sua aplicação de pagamentos Cash App.

