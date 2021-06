Subscreva o nosso podcast em:

Facebook compra estúdio de jogos de realidade virtual

O Facebook tem vindo a comprar estúdios que desenvolvem jogos de realidade virtual nos últimos dois anos. Agora, adicionou mais um ao seu portfólio com a aquisição da BigBox VR.

O principal jogo da BigBox VR, o Population: One, é um dos mais jogados através dos óculos de realidade virtual do Facebook que funcionam como uma consola de videojogos.

Em fevereiro, o Facebook divulgou que seis dos jogos mais populares para os Oculus Quest geraram receitas de 10 milhões de dólares cada um. Com esta aquisição, o Facebook passou a deter metade desses jogos.

Waymo capta investimento de 2.5mM de dólares

A Waymo, a empresa da Alphabet/Google que desenvolve tecnologia para carros autoguiados, captou um novo investimento de 2.5 mil milhões de dólares (a primeira captação de investimento externo foi de 3.2 mil milhões de dólares, no ano passado).

Este investimento pode ser particularmente relevante para acelerar a expansão do serviço de táxis autoguiados Waymo One (por enquanto só opera nos EUA), que agora será possível solicitar através do Google Maps.

A tecnologia da Waymo está também a ser testada através do Waymo Via, um serviço para a distribuição de produtos através de camiões autoguiados.

Netflix lança loja online para venda de merchandise

A Netflix está a investir no e-commerce, através do lançamento de uma nova loja online para a venda de merchandise de produções originais, como La Casa de Papel, Lupin e Stranger Things.

Inicialmente, vão estar à venda produtos associados a séries de anime e uma coleção limitada de vestuário e objetos decorativos inspirados na série francesa Lupin.

Neste momento, a loja só está disponível nos Estados Unidos, mas em breve vai chegar a mais mercados em todo o mundo.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

