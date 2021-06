Subscreva o nosso podcast em:

Spotify lança App social de áudio

O Spotify, que comprou, em março deste ano, a Locker Room, uma aplicação social que promove debates sobre desporto, decidiu agora alargar o espectro a outros temas e lançar a aplicação GreenRoom. Esta aplicação permite a criação de salas de chat para conversar sobre qualquer tema ligado à música, à cultura e claro ao desporto.

Com esta novidade, o Spotify vai permitir a interação, em tempo real, dos artistas e podcasters com a sua audiência, quer seja, por exemplo, para a promoção de um novo álbum, para sessões de perguntas & respostas ou para atuações ao vivo.

A GreenRoom permite também a qualquer pessoa organizar estas conversas ao vivo, concorrendo diretamente com o Clubhouse, o Spaces do Twitter e o Telegram.

Facebook integra publicidade em realidade virtual

O Facebook vai começar a integrar publicidade em realidade virtual nas aplicações para os seus óculos de realidade virtual, os Oculus Quest.

Para já, os primeiros testes vão realizar-se nos videojogos já disponíveis no ecossistema do Facebook.

A gestão e distribuição da publicidade será feita pelo Facebook, que partilhará as receitas geradas com os produtores das aplicações.

Esta exploração de novos formatos de publicidade em novas plataformas digitais é um movimento estratégico relevante para o Facebook, que tem a publicidade como a sua principal fonte de receitas.

Shopify expande serviço de pagamento Shop Pay

O Shopify, que permite a qualquer pessoa ou empresa criar rapidamente uma loja online, permite integrar o seu módulo de pagamento para vendas diretamente no Facebook, no Instagram e no Google. Este serviço chama-se Shop Pay e, agora, também vai estar disponível para comerciantes que não são clientes da Shopify.

Esta é uma oportunidade para expandir o serviço de pagamentos Shop Pay, que, em 2020, foi utilizado para o pagamento de 137 milhões de encomendas e desde que foi lançado em 2017, já permitiu o processamento de 24 mil milhões de dólares em compras.

Com esta novidade, o Shopify reforça o seu posicionamento na área de pagamentos online, concorrendo com serviços como o PayPal e o Venmo.

