Amazon vai lançar televisões de marca própria

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A Amazon prepara-se para lançar televisões de marca própria nos Estados Unidos, que vão poder ser controladas por voz através da assistente virtual Alexa.

Inicialmente, vão ser lançados dois modelos: o Omni, que terá um preço superior a 410 dólares, e o 4-Series, com um preço superior a 370 dólares.

A Amazon tem vindo a lançar vários eletrodomésticos e objetos conectados para a casa, como, por exemplo, aspiradores, microondas, amplificadores e sistemas de som. O lançamento de uma televisão é mais um movimento estratégico para impulsionar o ecossistema de dispositivos e de serviços da Amazon e da estratégia “Alexa Everywhere“.

A Square, uma empresa de pagamentos fundada e liderada por Jack Dorsey, que é também fundador e CEO do Twitter, vai comprar a Afterpay por 29 mil milhões de dólares. A Afterpay é uma empresa australiana focada em soluções de pagamento a prestações com mais de 16 milhões de clientes e 100 mil comerciantes parceiros a nível global.

A Square é reconhecida sobretudo pelas soluções para pagamento no ponto de venda e com esta aquisição vai permitir aos comerciantes oferecer ao cliente final a possibilidade de pagamento em prestações.

A gigante de cloud computing e CRM Salesforce apresentou o Salesforce+, um serviço de streaming destinado a profissionais de empresas, com conteúdos originais em direto e on-demand sobre temas relevantes sobre transformação digital para líderes de empresas.

Desde séries a podcasts, o catálogo inclui conteúdos sobre como líderes de grandes empresas estão a lidar com as transformações provocadas pela pandemia nas organizações ou sobre como os seus backgrounds e valores influenciam a sua liderança.

Disponível a nível global, o Salesforce+ vai também transmitir, online e em exclusivo, o Dreamforce, o evento anual da Salesforce dedicado à digitalização das empresas.

Announcing:

🥁 The fun…

🥁 The fab…

🥁 The free…

The all-new Salesforce+. ⭐️ Our very own streaming service where you can learn new skills, develop your career, and get inspired to succeed from anywhere.

Get the full 🍨 scoop: https://t.co/877m5vgUgh pic.twitter.com/fQhrfmN3MN

— Salesforce (@salesforce) August 10, 2021