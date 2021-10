Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon apresenta robô para a casa

A Amazon apresentou o Astro, um robô, de 999 dólares, para uso doméstico, que inclui ecrã, câmaras, colunas e microfone.

O robô permite fazer videochamadas e ouvir música e, através das suas câmaras, garante a vigilância da habitação quando não está ninguém em casa.

O Astro por ser controlado por voz e pode também ser controlado remotamente através de uma aplicação. Uma possibilidade interessante que permite, por exemplo, monitorizar familiares idosos ou com problemas de saúde que vivam sozinhos e que possam precisar de assistência.

Como seria de esperar, este robô vai estar ligado a outros dispositivos do ecossistema da Amazon, incluindo os dispositivos de segurança Ring.

Netflix compra catálogo de clássicos infantis

O Netflix comprou a Roald Dahl Story Company, garantindo os direitos de toda a obra do autor britânico Roald Dahl. A obra inclui clássicos infantis como “Charlie e a Fábrica de Chocolate” e “O Fantástico Sr. Raposo”.

Ao que tudo indica, o valor da compra foi superior a 500 milhões de dólares, um valor justificado pela importância estratégica em conteúdos infantojuvenis, onde a Netflix pretende reforçar a sua oferta.





TikTok atinge 1.000 milhões de utilizadores ativos

A aplicação de vídeos de curta duração TikTok, lançada globalmente em 2018, atingiu os 1.000 milhões de utilizadores ativos por mês.

A App está em rápido crescimento, registando um aumento de 45% no número de utilizadores ativos por mês, desde julho de 2020.

Com um peso cada vez mais relevante para as marcas, a TikTok tornou-se também a primeira aplicação, que não pertence ao ecossistema do Facebook, a atingir os 3 mil milhões de downloads a nível mundial.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem