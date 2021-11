Nemo’s Garden: plantações no fundo do mar

O Nemo’s Garden é um sistema de cultivo de frutas e vegetais no fundo do mar, desenvolvido pela empresa de mergulho italiana Ocean Reef.

Recorrendo a técnicas de cultivo sem solo, este sistema inovador dispensa a utilização de pesticidas e representa uma alternativa sustentável à agricultura tradicional.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A empresa italiana de equipamentos de mergulho Ocean Reef Group desenvolveu, na costa de Noli,em Itália um sistema de cultivo de frutas e vegetais no fundo do mar, a que chamou de Nemo’s Garden. A ideia nasceu de duas paixões do presidente da empresa Sergio Gamberini – o mergulho e a jardinagem – e rapidamente se tornou numa ambição maior para criar uma alternativa sustentável à agricultura.

Através de 6 biosferas ancoradas no fundo do mar, a Ocean Reef cultiva desde manjericão a morangos, feijão, tomate e cogumelos.

Estas frutas e vegetais são cultivados, num ambiente controlado, dentro de uma cúpula, que contém uma bomba para libertar água e nutrientes, sempre que necessário.

O sistema é auto-sustentável. Por exemplo, a diferença de temperatura entre o interior e o exterior fazem com que a água do mar que está dentro das biosferas evapore e condense na superfície interna da cúpula, transformando-se em água doce para as plantas.

Colocadas a diferentes níveis de profundidade, cada cúpula está equipada com sensores para medir os níveis de dióxido de carbono, oxigénio, humidade, temperatura do ar e iluminação. Através destes sensores e de câmaras, é possível fazer a monitorização remotamente e em tempo real.

Recorrendo a técnicas de cultivo sem solo, este sistema inovador dispensa a utilização de pesticidas e representa uma alternativa sustentável à agricultura tradicional.

Este projeto é uma boa notícia tendo em conta a estimativa de que a procura de água deverá crescer 30% até 2050 em todo o mundo, e de que as necessidades de produção alimentar deverão aumentar 50%, para responder ao esperado crescimento da população mundial.

Se a sustentabilidade é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem

Δ