Alibaba atinge recorde de vendas no Singles’ Day

A gigante chinesa de e-commerce Alibaba atingiu um novo recorde de vendas no seu evento anual Singles’ Day em que faz grandes promoções e descontos. Este ano as vendas chegaram aos 84 mil e 500 milhões de dólares.

Este crescimento foi de apenas 8,45%, passando pela primeira vez a ter um crescimento de um dígito desde 2009, ano em que a Alibaba associou promoções e descontos a este feriado chinês.

Spotify compra plataforma de audiolivros

O Spotify continua a reforçar a oferta de conteúdos e anunciou a aquisição da Findaway, uma plataforma com um vasto catálogo de livros em formato de áudio.

Depois das músicas e dos podcasts, este é mais um movimento estratégico para concretizar a visão de se tornar a plataforma líder em conteúdos de áudio a nível mundial.

Facebook e Microsoft fazem parceria

O Facebook e a Microsoft anunciaram uma parceria para integrar as suas plataformas de comunicação empresarial.

Com esta novidade, brevemente vai ser possível aceder a conteúdos do Facebook Workplace dentro da aplicação Microsoft Teams e participar em videochamadas do Teams através da aplicação do Workplace do Facebook.

A parceria pode ser particularmente relevante para impulsionar o crescimento de utilizadores do Workplace, pois tem consideravelmente menos utilizadores do que o Microsoft Teams e o Slack da Salesforce.

