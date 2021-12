Subscreva o nosso podcast em:

Jack Dorsey deixa cargo de CEO do Twitter

Jack Dorsey deixou o cargo de CEO do Twitter, quase 16 anos após ter fundado a empresa. O novo CEO é Parag Agrawal, que, até agora, ocupava o cargo de CTO do Twitter. Com 37 anos, Parag Agrawal torna-se, assim, o CEO mais jovem a liderar uma empresa do índice S&P 500.

Num email enviado aos colaboradores, que também partilhou publicamente no Twitter, Jack Dorsey expressou total confiança no novo CEO, explicando que foi uma das pessoas que esteve envolvida em todas as decisões cruciais da empresa.

Jack Dorsey disse também que a empresa está preparada para seguir em frente sem os seus fundadores, mantendo-se no conselho de administração do Twitter apenas até 2022.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Netflix compra empresa de efeitos visuais

A Netflix prepara-se para adquirir a Scanline VFX, uma empresa alemã especializada em efeitos visuais, que colaborou na produção de séries como Stranger Things (um original da Netflix) e Game of Thrones (HBO) e também em filmes da Marvel.

Com esta aquisição, a Netflix reforça as suas competências ao nível da produção de conteúdos originais, que continuam a ser um dos seus ingredientes diferenciadores.

Facebook é travada na compra da plataforma Giphy

Em 2020, o Facebook anunciou a compra da plataforma de imagens animadas (GIFs) Giphy. Agora, a Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido concluiu que a compra deve ser anulada.

Para o regulador britânico, a aquisição afeta a concorrência entre as plataformas de media sociais, pois restringe o acesso de outras plataformas às imagens animadas da Giphy.

Por outro lado, considera também que com esta aquisição o Facebook elimina a Giphy como um potencial concorrente no mercado de publicidade digital.

O Facebook já disse não concordar com a decisão e está a avaliar recorrer.

