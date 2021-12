Lifen: plataforma de comunicação médica para hospitais

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

A Lifen desenvolveu uma plataforma, para hospitais e clínicas, que possibilita a gestão e partilha de documentação clínica entre médicos, com os pacientes e com as instituições de saúde.

Esta startup francesa está a aproveitar a base de clientes para evoluir para uma super-plataforma, com uma loja de aplicações à qual as instituições de saúde podem aceder para fazer downloads.

Acelerar a digitalização das instituições de saúde e poupar tempo ao staff em trabalho administrativo. Este é o objetivo da Lifen, uma startup francesa que desenvolveu uma plataforma, para hospitais e clínicas, que facilita a comunicação entre profissionais de saúde, instituições e pacientes.

A área Lifen Documents possibilita a gestão e partilha de documentação clínica entre médicos, com os pacientes e com as instituições de saúde, através de um diretório que permite identificar os destinatários e fazer o envio sem sair da plataforma.

Seja um relatório médico ou o resultado de um exame, os médicos têm a opção de escolher o canal pelo qual querem enviar o documento: em formato digital por e-mail ou até pelo correio. A Lifen trata de tudo, desde a impressão do documento à entrega nos correios.

Do lado do paciente, é possível consultar, através do computador ou do smartphone, todos os documentos clínicos enviados pelos médicos sem sair de casa.

Neste momento, mais de 600 instituições de saúde utilizam a plataforma da Lifen. Todos os meses, são enviados mais de 2 milhões de documentos por 240 mil médicos. A Lifen está a aproveitar a base de clientes para evoluir para uma super-plataforma, com uma loja de aplicações à qual as instituições de saúde podem aceder e fazer, por exemplo, o download. Por exemplo, de aplicações de monitorização clínica à distância que ajudam os médicos nos diagnósticos.

Desde que foi fundada em 2015, a startup já captou 89 milhões de dólares.

