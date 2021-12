Presentes “envenenados” trocados pelos GAFA em 2021

Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

iOS 15, uma barreira ao Facebook e outras plataformas

Em 2021, a Apple ofereceu ao Facebook (agora Meta) novas políticas de privacidade no sistema operativo iOS 15, que obrigam ao consentimento dos utilizadores para verem publicidade personalizada. Esta atualização impactou negativamente as receitas de publicidade do Facebook e também de outros media sociais.



Facebook investe em conteúdos

O Facebook anunciou um investimento de mil milhões de dólares, para remunerar os criadores pela produção de conteúdos de vídeo para o Facebook e para o Instagram, incl​uindo para o livestreaming de videojogos. Um presente para a Twitch, a plataforma de vídeo focada sobretudo em videojogos que é detida pela Amazon, e que tem uma forte aposta no financiamento aos criadores de vídeos.



Amazon aumenta quota no mercado de publicidade online

Se há empresa que pode ameaçar o domínio da Google (e do Facebook) na publicidade é a Amazon. A Amazon está a conquistar quota no mercado publicitário online sobretudo nas pesquisas. Em 2021, nos Estados Unidos, a quota de mercado da Amazon na publicidade online ultrapassou, pela primeira vez, os 10%.

Google pressiona Apple para descer comissões na App Store

A Google vai reduzir de 30% para 15% a comissão cobrada na loja de apps para Android, Google Play, a todas as aplicações com modelo de subscrição e no caso de serviços de streaming de música on-demand, como o Spotify, a comissão vai descer para 10%. Este anúncio pressiona a Apple a reduzir também as comissões que cobra na App Store.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

