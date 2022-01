Sona: cuidar da saúde mental através da música

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

A aplicação da Sona tem um catálogo de músicas originais e exclusivas criadas por compositores, em colaboração com neurocientistas, com o objetivo de replicar os benefícios da meditação.

As playlists são personalizadas com base em quatro objetivos específicos: relaxamento, concentração, sono e melhoria do humor.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade afeta mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. A Sona nasceu precisamente com a missão de ajudar a cuidar da saúde mental. Fundada pelo produtor musical Neal Sarin, esta startup desenvolveu uma aplicação que ajuda a relaxar, aumentar a concentração e a dormir melhor. Tudo isto através do poder da música.

A aplicação tem um catálogo de músicas originais e exclusivas criadas por compositores, em colaboração com neurocientistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, com o objetivo de replicar os benefícios da meditação.

As playlists são personalizadas com base em quatro objetivos específicos: relaxamento, concentração, sono e melhoria do humor.

Antes de começar a ouvir música, os utilizadores são sempre desafiados a fazer um pequeno exercício de respiração.

De acordo com um estudo desenvolvido pela startup, os benefícios foram comprovados após ouvir música durante 10 minutos.

A Sona integra também com o HealthKit da Apple, permitindo agregar estes dados a outros dados de saúde. Por exemplo, analisar alterações na frequência cardíaca associadas à ansiedade.

Após um período experimental, a aplicação pode ser subscrita por 4 dólares por mês ou, em alternativa, 30 dólares por ano.

A Sona foi uma das inovações premiadas este ano (2022) no CES, a feira de tecnologia de Las Vegas.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Acompanhe as últimas atualizações nos nossos media sociais:



Se a inteligência artificial é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: