Evento “It’s a Match”: LACS liga startups a mentores e investidores

Encontrar o parceiro ideal, numa perspetiva de negócio, é o objetivo do evento “It’s a Match“, que o cluster criativo de espaços de co-work LACS vai organizar, no próximo dia 14 de fevereiro, no LACS Anjos.

O evento vai fazer a ponte entre as startups e os mentores e investidores, com base em necessidades como media training, investimento e apoio no desenvolvimento de negócio.

Ao longo do dia, vão ser realizadas sessões de 45 minutos, onde podem participar até 5 empresas para colocar questões, receber feedback e partilhar experiências.

A Fabernovel é um dos parceiros do evento, juntamente com a MadreMedia (produtora do The Next Big Idea), a Fábrica de Startups, os CTT, a Investors Portugal e a INOVATELLES.

Gostaria de participar? Pode inscrever-se aqui.