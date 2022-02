Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

Receitas e lucro da Alphabet superam expectativas

Superando todas as expectativas, a Alphabet apresentou receitas de 75 mil e 300 milhões de dólares, no 4º trimestre de 2021 (+32%). O lucro cresceu 36% para 20 mil e 600 milhões de dólares.

As receitas de publicidade aumentaram 33%, para os 61 mil e 200 milhões de dólares, com destaque para as receitas de publicidade do YouTube que atingiram os 8 mil e 600 milhões de dólares.

A receita da Google Cloud cresceu 45% para 5 mil e 500 milhões de dólares, mas esta unidade de negócio da Google continua com prejuízo e que no último trimestre de 2021 foi de 890 milhões de dólares.

Nesta apresentação de resultados, a Alphabet anunciou que vai fazer um stock-split de 20 para 1, a 15 de julho, que irá aumentar a liquidez das ações e que as tornará acessíveis a mais investidores.

Receitas da cloud da Amazon crescem 40%

A Amazon apresentou receitas de 137 mil e 400 milhões de dólares no 4º trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 9%, em relação ao mesmo período de 2020.

O lucro cresceu 98% para os 14 mil e 300 milhões de dólares.

Com um desempenho notável, o serviço de cloud Amazon Web Services apresentou receitas de 17 mil e 800 milhões de dólares (+40%) e um lucro operacional de 5 mil e 300 milhões de dólares (+51%).

As receitas da publicidade cresceram 32% para 9 mil e 700 milhões de dólares. No acumulado do ano, atingiram os 31 mil milhões de dólares em 2021.

Nesta apresentação de resultados, a Amazon anunciou também um aumento no preço da subscrição anual do Amazon Prime de 119 para 139 dólares.

Lucro da Meta cai 8%

O Facebook, agora Meta Platforms, desapontou no 4º trimestre de 2021, apresentando receitas de 33 mil e 670 milhões de dólares (+20%) e um lucro de 10 mil e 290 milhões de dólares. O lucro caiu 8% em relação ao mesmo período de 2020.

As receitas da publicidade cresceram 20% para 32 mil e 600 milhões de dólares.

Nesta apresentação de resultados, a empresa revelou que tem 3 mil e 600 milhões de utilizadores ativos por mês no seu ecossistema de Apps (+9%).

Pela primeira vez, foram também reportados os resultados da divisão Reality Labs, que, embora esteja a crescer, apresentou prejuízos de 3 mil e 300 milhões de dólares.

Para o 1º trimestre de 2022, a empresa prevê um abrandamento no crescimento das receitas de publicidade (entre 3 a 11%), e este anúncio penalizou fortemente o valor das ações, com uma descida de 26% no dia seguinte à apresentação de resultados.

