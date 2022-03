Pode seguir o SuperToast em vídeo no: YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Amazon lança plataforma metaverso para dar formação sobre cloud

Seguindo aquela que será uma das próximas​ ​​grandes tendências, o metaverso, a Amazon criou uma plataforma virtual para dar formação sobre o seu serviço de cloud Amazon Web Services.

Esta plataforma, que tem o nome de AWS Cloud Quest, permite aos utilizadores criarem o seu avatar e navegar numa cidade virtual, com a missão de ajudar os habitantes a resolver problemas de IT relacionados com a cloud. Tudo isto criando soluções para a Amazon Web Services.

Ao conquistar pontos por completar simulações e puzzles, os jogadores ganham acesso a novos adereços virtuais, como hoverboards e insufláveis para a piscina, e também a possibilidade de ter um animal de estimação.

Instagram vai apostar nos NFT

O Instagram prepara-se para permitir exibir NFT. Os NFT são ativos digitais únicos, verificados por blockchain, que podem ser uma fotografia a uma obra de arte, vestuário ou qualquer outro objeto virtual.

Este movimento estratégico é uma forma de começar a integrar estes ativos digitais nas suas plataformas, sendo muito provável que depois possam ser utilizados para vestir os nossos avatares ou para decorar as nossas casas no metaverso que o Facebook ambiciona desenvolver.

Twitter reforça aposta no e-commerce

O Twitter está a reforçar a aposta no e-commerce com o lançamento do Twitter Shops, uma funcionalidade mobile-first que permite às marcas vender produtos através dos seus perfis no Twitter.

A solução passa pela integração de um botão “Ver Loja” no perfil, que direciona para uma página onde podem ser exibidos até 50 produtos, que podem ser comprados pelos utilizadores.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.