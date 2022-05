Pode seguir o SuperToast em vídeo no: YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Google apresenta novos produtos de hardware

A Google apresentou novos produtos, durante a conferência de programadores Google I/O, reforçando a estratégia de hardware e um maior controlo sob o ecossistema Android para facilitar a integração hardware, software e serviços.

Além dos novos smartphones Pixel, apresentou o seu primeiro smartwatch, novos auscultadores com cancelamento de ruído e também um novo tablet.

Outra novidade são uns óculos com realidade aumentada, que fazem traduções em tempo real. Os óculos projetam nas lentes legendas, facilitando, assim, a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes e, até mesmo, por linguagem gestual. Este protótipo não deixa dúvidas de que a Google está a trabalhar nuns óculos inteligentes e justifica a recente compra da Raxium, uma startup especializada em microLEDS para ecrãs de dispositivos com realidade aumentada.

Instagram começa a testar NFT

Mark Zuckerberg já tinha anunciado e chega o momento. O Instagram começou a testar a integração de NFTs em parceria com criadores de conteúdo, nos Estados Unidos.

Agora, é possível postar NFTs de que se é proprietário, exibi-los nos perfis e identificar os criadores destes ativos digitais únicos, verificados por blockchain.

A seguir ao Instagram, esta novidade vai estender-se também ao Facebook.

Este é um movimento estratégico importante, pois os NFTs estão diretamente ligados ao metaverso e à intenção da Meta em liderar na criação de ambientes virtuais.

Receitas do Airbnb superam expectativas

Com o retomar das viagens, as receitas do Airbnb cresceram 70% para 1 mil 510 milhões de dólares, no 1º trimestre de 2022, com prejuízos de 19 milhões de dólares (para comparação, no 1º trimestre de 2021 tinham sido 1.2 mil milhões de dólares).

Superando as expectativas, registou 102 milhões de reservas de alojamento e de experiências.

Para o 2º trimestre, o Airbnb estima receitas de 2 mil milhões de dólares (um valor acima do que é projetado pelos analistas) que espera que sejam impulsionadas pelo redesign, que acaba de fazer à plataforma.

Veja as mais recentes novidades nos nossos media sociais:



Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.