Apple compra direitos de transmissão de jogos de futebol

Depois dos jogos de basebol, a Apple reforça novamente a aposta nos conteúdos desportivos em direto no Apple TV+.

A partir do próximo ano, vai começar a transmitir ao vivo, para todo o mundo, todos os jogos da Major League Soccer norte-americana. Este contrato de 2 mil e 500 milhões de dólares tem uma duração de 10 anos.

Com o objetivo de aumentar o número de subscritores, alguns jogos vão estar disponíveis para quem já tem Apple TV+, mas para ter acesso a todos os jogos da Major League Soccer terá de ser feita uma subscrição adicional.

Receitas dos podcasts no Spotify crescem 300%

O investimento de mil milhões de dólares do Spotify nos podcasts começa a dar frutos. Esta área de negócio apresentou receitas de 200 milhões de euros em 2021, ou seja, um crescimento de 300% em relação a 2020. Ainda assim, teve um impacto negativo de 103 milhões de dólares na margem bruta.

A expectativa da empresa é que o negócio de podcasts se torne rentável daqui a dois anos.

Atualmente com 182 milhões de subscritores pagantes, o Spotify oferece mais de 4 milhões de podcasts.

Amazon permite experimentar calçado virtualmente

Trata-se de mais uma aposta da Amazon na realidade aumentada para transformar as compras online. Agora, a aplicação da Amazon tem uma nova funcionalidade que permite experimentar calçado virtualmente antes de o comprar.

Disponível para já nos Estados Unidos e no Canadá, basta apontar a câmera do smartphone para os pés para ter uma ideia visual do calçado de marcas como a New Balance, Adidas e Puma.

