Netflix faz parceira com a Microsoft

A Netflix escolheu a Microsoft como parceira tecnológica para a integração de publicidade no novo plano de subscrição que vai lançar no final deste ano.

Ao que tudo indica, a Google e a Comcast eram os outros possíveis parceiros que a Netflix estava a avaliar.

Mais barato, este novo plano representa uma mudança de estratégia da Netflix para atrair novos subscritores, pois resistiu durante vários anos à integração de publicidade no seu serviço.

Amazon desenvolve vacinas contra o cancro

A Amazon continua a posicionar-se na Saúde, agora na área de oncologia, através da criação de vacinas personalizadas para o tratamento de pacientes com cancro da mama e melanoma (um tipo de cancro de pele).

Neste momento, estão a ser recrutados pacientes para avançar com os ensaios clínicos, em parceria com o centro oncológico Fred Hutchinson.

A investigação clínica vai decorrer até novembro do próximo ano.

Elon Musk desiste da compra do Twitter?

Elon Musk informou o Twitter que desistiu da compra, após ter anunciado, em abril, a intenção de adquirir este media social por 44 mil milhões de dólares.

A justificação para esta decisão é o facto de o Twitter não ter partilhado informações com impacto no negócio, como o número de contas falsas e de spam na plataforma.

No entanto, este pode ser apenas mais um episódio nesta novela e não o fim. Pode ser mais uma estratégia de Musk para justificar uma descida da valorização do Twitter ou pode mesmo avançar com um plano B, como referiu numa entrevista a Chris Anderson da TED em abril.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.