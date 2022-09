O carro DeLorean, imortalizado nos filmes “Regresso ao Futuro”, está de volta com um novo modelo 100% elétrico.

O novo DeLorean vai chegar ao mercado em 2024, com uma produção inicial de 88 automóveis.

Talvez se lembre dos filmes da trilogia “Regresso ao Futuro” marcados pelas aventuras de Marty McFly e do ‘Doc’ Brown, que viajam para o passado e para o futuro, através de um carro DeLorean transformado em máquina do tempo. Agora é a vez deste carro ser transportado para o presente pelas mãos da DeLorean Motor Company.

Este novo fabricante americano, que ficou com a marca, apresentou o protótipo de um DeLorean, 100% elétrico, o Alpha5 que, como não podia deixar de ser, mantém as portas asa de gaivota, tão características do modelo original. Com capacidade para 4 passageiros, atinge uma velocidade máxima de 240 quilómetros por hora (vai dos 0 aos 100km/h em 3 segundos) e tem uma autonomia para quase 500 quilómetros.

O Alpha5 tem dois ecrãs: um como painel de instrumentos, que pode ser configurado para um estilo analógico igual ao modelo do passado, e outro para infotainment.

A marca lançou também uma pulseira conectada, a DeLorean Sense, que recolhe dados dos passageiros e os apresenta no ecrã do carro. Por exemplo, com base na temperatura corporal ajusta automaticamente a temperatura dos bancos.

O carro vai chegar ao mercado em 2024, com uma produção inicial de 88 automóveis como alusão às 88 milhas por hora que o DeLorean precisava de atingir para viajar no tempo no filme “Regresso ao Futuro”.