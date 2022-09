A startup francesa Sqwad permite às marcas digitais fazer parcerias entre si para conquistar novos clientes mais facilmente.

O objetivo é converter clientes qualificados, com anúncios e com vendas cruzadas online.



A Sqwad nasceu com uma proposta de valor interessante para empresas nativas digitais especializadas, ou seja, as Digital Native Vertical Brands. Fundada por um especialista em e-commerce (Anis Chagar), um engenheiro informático (Mohcine Heddi) e um data cientist (Mehdi Rifai), esta startup francesa permite às marcas digitais fazer parcerias entre si para conquistar novos clientes mais facilmente.

Através de um simples clique, as marcas podem conectar as suas lojas digitais à aplicação da Sqwad no Shopify e descobrir novos parceiros para aumentar a sua visibilidade e diminuir os custos de aquisição de clientes.

Tudo isto é feito por um algoritmo de inteligência artificial que liga as marcas que partilham os mesmos valores. Depois disso, a Sqwad permite converter clientes qualificados, com anúncios e com vendas cruzadas online.

A plataforma apresenta também um dashboard onde é possível acompanhar a performance destas campanhas de cross-selling e conhecer melhor os hábitos dos clientes.

Propondo um sistema colaborativo, esta solução posiciona-se como um canal de aquisição alternativo para reduzir a dependência da publicidade online em plataformas como o Facebook, o Google e o Instagram (representam 80% da aquisição de clientes online).

Neste momento, a Sqwad é utilizada por marcas nativas digitais como a All Tigers e a Bandit Paris e a Krème.

Desde que foi fundada em 2021, a startup já captou 3 milhões de euros e tem como principal investidor o fundo pan-europeu Samaipata.