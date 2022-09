O implante da Synchron é colocado no córtex motor para permitir controlar um computador ou um smartphone através da atividade cerebral.

O implante já foi colocado com sucesso num paciente no centro médico Mount Sinai, como parte de um ensaio clínico.

Há um novo implante cerebral que promete transformar a vida de pessoas com limitações motoras, provocadas por doenças como a esclerose lateral amiotrófica. Este sistema revolucionário foi desenvolvido pela Synchron, uma startup de Nova Iorque fundada por um neurologista e um engenheiro biomédico.

O implante da Synchron é colocado no córtex motor para permitir controlar um computador ou um smartphone através da atividade cerebral. Por exemplo, um paciente com paralisia dos membros superiores pode enviar mensagens no WhatsApp, navegar na internet e fazer compras online utilizando apenas a atividade cerebral.

Para a colocação, o médico faz uma incisão no pescoço do paciente para que o implante seja inserido através de um cateter. Depois, sincroniza o implante a um dispositivo que é colocado no peito. Este dispositivo lê os sinais da atividade cerebral e envia-os para um computador ou smartphone por Bluetooth.

Aprovado pela entidade reguladora nos Estados Unidos, o implante já foi colocado com sucesso num paciente no centro médico Mount Sinai, como parte de um ensaio clínico. O mesmo procedimento está a ser seguido para mais 4 pacientes na Austrália.

Desde que foi fundada em 2016, a Synchron já captou 70 milhões de dólares em investimento e o fundo Khosla Ventures é um dos principais investidores.