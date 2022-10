Dia 2 de novembro



Cross-world design solutions (11h05 @ Creatiff)

Como criar soluções de design que cruzam os mundos real e virtual? Vale a pena ouvir o que têm a dizer especialistas em arquitetura, design e realidade virtual sobre este novo desafio interessante. Nesta talk os convidados são Sasha Wallinger, global head of Web3 and metaverse strategy na Journey, Lionel Ohayon, fundador da ICRAVE, e Jules Coke, fundador da Squint/Opera.

Por: Florian Marmottin, Senior Designer & Metaverse Specialist

From defending football for all, to becoming a sports tech powerhouse (11h35 @ SportsTrade)

Javier Tebas, presidente da federação espanhola de futebol (FEF), tem sido uma das pessoas que mais se tem oposto à ideia da criação de uma Superliga Europeia e vai explicar porque é que considera que a criação dessa liga aumentaria a desigualdade no futebol.

Vamos poder descobrir também como é que, nestes 10 anos de liderança da FEF, a introdução de novas tecnologias ajudou a melhorar o espetáculo e a elevar para outro patamar a qualidade da liga espanhola.

Por: Rodrigo Ribeiro, Business Analyst

Deep Learning in media: can machines be artists? (14h45 @ Creatiff)

Timur Khabirov é um empreendedor, designer e investidor, e um dos criadores da Prequel (uma aplicação de edição de fotos muito popular entre criativos da Gen Z). Durante esta sessão, Timur vai falar sobre o potencial das Deep Neural Networks por detrás do reconhecimento facial e de imagens.

Numa sociedade em constante transformação, a inteligência artificial veio melhorar o desempenho humano. Na agricultura é capaz de simplificar a administração de pesticidas. Na medicina está a ajudar na descoberta de novos medicamentos e a prever o aparecimento de doenças. Temos até uma I.A. que foi capaz de derrotar mestres do xadrez (AlphaZero). Enquanto a I.A. e as suas aplicações continuam a desenvolver-se, será interessante ver como os artistas se vão adaptar a esta nova realidade.

Por: Nilene Carsane, Motion Designer and Video Editor

Dia 3 de novembro



The Journey of the Bored Ape (14h00 @ Crypto)

O Yuga Labs é o estúdio de criação de NFTs mais icónico da atualidade, depois de terem criado o Bored Ape Yacht Club (BAYC), uma coleção com 10.000 NFTs com um macaco antropomórfico. Esta coleção tornou-se um sucesso, depois de celebridades da Web3 e da cultura pop se apropriarem da imagem destes animais como foto de perfil ou própria marca. O mais caro de todos foi vendido pela Sotheby’s por 3,4 milhões de dólares. Isto é possível porque a Yuga Labs transfere os direitos de propriedade intelectual para os detentores dos NFTs. Os dois co-fundadores do Yuga Labs, Wylie Aronow e Greg Solano, vão partilhar a sua história com Connie Loizos do TechCrunch. É sem dúvida um momento a não perder e um marco importante na história da Web3 pelo ecossistema que criaram em tão pouco tempo, não só com os NFTs, mas também com os tokens ApeCoin e com a anunciada plataforma de metaverso Otherside (ainda em desenvolvimento).

NFTs, metaverses and the road to Web3 Disney (11h10 @ Altice Arena)

Se o tema lhe interessar, não perca também de manhã a intervenção de Nicole Muniz, a CEO do Yuga Labs, com a sua visão sobre os NFTs, o metaverso e o caminho da Disney na Web3.

Por: Sandra Lucas Ribeiro, Managing Partner

How to make products people love (16h20 @ Altice Arena)

Nesta conversa vão participar 4 oradores de empresas que têm sucesso no mercado porque desenharam produtos e serviços que fazem com que os consumidores se apaixonem e se tornem fieis à marca. Uma conversa com vários testemunhos interessantes do CEO do banco digital N26 (Maximilian Tayenthal), do fundador da empresa de objectos conectados Ring (Jamie Siminoff) e da presidente de marcas do grupo Beam Suntory (Jessica Spence), que vão partilhar alguns dos segredos por detrás das marcas que representam e como é que fizeram as pessoas apaixonarem-se por elas.

Por: Nuno Ribeiro, Managing Partner

Dia 4 de novembro



Societal and economic implications of Web3 (10h30 @ Altice Arena)

O criador da World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, e John Bruce, com quem fundou a Inrupt, vão explorar os impactos sociais e económicos da Web3.

Será interessante perceber o trabalho que estão a desenvolver para que a Web volte à visão original de quando foi inventada em 1989. Esse é precisamente o objetivo da solução tecnológica Solid da Inrupt, que permite que os utilizadores possam armazenar os seus dados pessoais e controlar de Apps a esses dados.

Por: Patrícia Silva, Marketing and Communication Manager

Technology’s role in addressing the global mental health crisis (11h05 @ HealthConf)

Stress, burnout, ansiedade são termos com os quais já estamos familiarizados, especialmente depois da pandemia covid-19. Mais do que nunca temos de perceber de que forma a tecnologia pode ajudar a melhorar a nossa saúde mental e é disso que se vai falar nesta conversa com o CEO da Headspace Health. Esta empresa tem a missão de melhorar a saúde e felicidade do maior número possível pessoas, através da meditação e da democratização do acesso a profissionais de saúde mental.

Por: João Miranda, UX/UI Designer

How will the metaverse disrupt the music industry? (14h15 @ MusicNotes)

Hoje em dia um “play” no Spotify ou no Apple Music liga-nos de imediato às nossas músicas e artistas favoritos. Muito em breve, como irá um “play” no metaverso conectar-nos com a música? Da produção musical ao live streaming, o aparecimento do metaverso e da Web3 apresenta oportunidades infinitas para a indústria da música. A Pixelynx nasceu desta ideia e está focada em esbater as linhas entre a música, a blockchain e o gaming.

Nesta sessão, junte-se ao cofundador da Pixelynx, Inder Phull, ao músico e empreendedor Richie Hawtin, e ao fundador e CEO da Music Alley, Paul Brindley, para uma discussão sobre como a Pixelynx está a construir um metaverso musical que transformará a maneira como os artistas se conectam e se envolvem com os fãs.

Por: Catarina Nunes, Business Design & Strategy Director