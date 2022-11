Apple planeia lançar mundo virtual?

A Apple abriu novas vagas para contratação que deixam antever mais detalhes relacionados com os óculos de realidade mista que, ao que tudo indica, se prepara para lançar.

Na descrição de um destes anúncios, a Apple refere a intenção de desenvolver um mundo virtual em 3D, com experiências virtuais interligadas.

Os conteúdos vão ser um ponto central da estratégia, com as vagas a indicar que planeia desenvolver também um serviço de vídeo com conteúdos em 3D.

Amazon lança novo serviço de telemedicina

O Amazon Clinic é o novo serviço de telemedicina da Amazon para falar com um médico quando se tem pequenas dúvidas relacionadas com a saúde. Por exemplo, sobre alergias, acne ou perda de cabelo.

Funcionando através de mensagens, o objetivo é tornar fácil e rápido comunicar com um profissional de saúde a qualquer momento.

Os clientes têm também a opção de pedir que os medicamentos prescritos sejam entregues diretamente em casa, pelo Amazon Pharmacy.

Para já, o serviço vai estar disponível em mais de 30 Estados dos Estados Unidos, através de parcerias com prestadores de serviços de telemedicina.

Nike e Adidas na “corrida” aos NFT

A Nike lançou a .Swoosh, uma plataforma, suportada por blockchain, destinada ao lançamento de vestuário e acessórios virtuais.

Além da compra e venda dos NFT, os membros desta plataforma vão poder colaborar na criação destes ativos digitais, que podem ser utilizados para personalizar avatares em videojogos e noutros espaços virtuais.

Algumas destas criações virtuais vão dar acesso a benefícios no mundo real, como produtos, eventos exclusivos e conversas com atletas profissionais.

Também a Adidas lançou uma coleção limitada de vestuário virtual, que faz parte da nova categoria de produto “Virtual Gear”.

Disponível para compra no marketplace de NFT OpenSea, este vestuário destina-se a avatares de espaços no metaverso.

Algumas destas roupas virtuais são também compatíveis com outras coleções de NFT. Por exemplo, é possível personalizar os macacos antropomórficos da famosa coleção Bored Ape Yacht Club.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…