Neste Innovation Talk, conversámos com Joana Ribeiro Alves e Margarida Santos do JUNITEC – Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico, a propósito do hackathon TecStorm.

As inscrições para a 7ª edição deste hackathon estão abertas a partir de 29 de novembro de 2022 e o evento final será em abril de 2023.

Nesta competição, estudantes de todo o país vão desenvolver soluções inovadoras em 4 áreas de impacto: desenvolvimento sustentável, soluções energéticas, conectividade 5G e saúde digital.

Este ano, são mais de 50 as empresas e organizações que se associaram a esta iniciativa.

O objetivo do TecStorm é que haja “uma proposta de valor grande para as empresas, que é o contacto direto com estudantes ambiciosos e bastante inovadores”.