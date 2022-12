A Hilly é uma assistente digital que permite às equipas de saúde monitorizar doentes à distância, avaliando todas as semanas o estado de saúde dos doentes através de perguntas sobre sintomas.

Poupando tempo aos médicos, o software interpreta a informação recebida para automatizar decisões. Por exemplo, agendar automaticamente um eletrocardiograma.

Com o objetivo de reduzir as deslocações dos doentes aos hospitais e de poupar tempo aos médicos, o novo software da startup portuguesa Uphill monitoriza doentes à distância.

Através de SMS e email, a assistente digital Hilly avalia, todas as semanas, o estado de saúde dos doentes. Com base em perguntas simples sobre sintomas, interpreta a informação para automatizar decisões. Por exemplo, agendar automaticamente um eletrocardiograma.

As equipas médicas são alertadas se houver sinais de alarme, com a vantagem de receber diretamente recomendações sobre como atuar.

Se o doente perceber que há um agravamento de sintomas, pode ele próprio alertar a equipa de saúde, sem ter de esperar que o contactem.

A Hilly permite também aos profissionais de saúde agendar comunicações com os pacientes, como o envio de alertas, e a recomendação de materiais educativos.

Um dos grandes objetivos deste acompanhamento permanente é evitar o agravamento de sintomas e hospitalizações que são, muitas vezes, prolongadas e dispendiosas.

Abrangendo mais de mil doentes, o software está a ser utilizado em seis hospitais portugueses em áreas clínicas como o cancro colorretal, cancro da mama, insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar.

Como explicou a Uphill ao SuperToast, “a Hilly vem complementar o sistema de suporte à decisão com um conjunto de funcionalidades relacionadas com a comunicação assíncrona entre profissionais de saúde e doentes e com a automação de tarefas de baixo valor – que são um dos principais motivos para o problema de burnout que afeta a comunidade médica.”