Netflix dá acesso a aulas de fitness da Nike

Agora, o Netflix dá acesso a aulas de fitness do Nike Training Club. Para aceder, basta pesquisar “Nike”.

No total, são 45 episódios (30 horas de conteúdo), com exercícios de força, resistência e ioga para diferentes níveis de intensidade.

Depois da meditação, com conteúdos do Headspace, o Netflix reforça a oferta de conteúdos ligados à saúde e bem-estar.

YouTube compra direitos de jogos de futebol americano

O YouTube comprou os direitos para a transmissão exclusiva, nos Estados Unidos, de jogos de futebol americano NFL Sunday Ticket, por 2 mil milhões de dólares por ano.

Com início na próxima temporada, os jogos vão ser distribuídos através de um plano de subscrição do YouTube Primetime Channels e do YouTube TV.

McDonald’s automatiza entrega de pedidos

O McDonald’s abriu um restaurante, no Texas, em que a entrega dos pedidos é automatizada.

As encomendas podem ser feitas através da App, ou dentro do restaurante através de um quiosque digital, e são recolhidas no drive-thru ou em prateleiras para takeaway, sem qualquer interação humana.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…